Stand: 11.01.2023 06:06 Uhr Schwerin: Drei Menschen nach Brand im Krankenhaus

In Schwerin mussten gestern Nacht 34 Menschen wegen eines Brandes ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer war nach Angaben der Polizei kurz vor Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus-Keller auf dem Großen Dreesch ausgebrochen. Vier Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung - drei von ihnen mussten ins Krankenhaus. Durch die Löscharbeiten sind zwei Wohnungen in dem Haus nun unbewohnbar. Zehn Bewohner wurden in Ersatzunterkünfte gebracht. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf 25.000 Euro geschätzt.

