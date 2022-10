Stand: 26.10.2022 10:26 Uhr Schwerin: Bankautomaten-Kunden ausspioniert

Die Polizei in Schwerin warnt aus aktuellem Anlass vor manipulierten Geldautomaten. In den vergangenen Tagen seien technische Geräte an Bankautomaten am Marienplatz entdeckt worden, mit denen die PIN-Nummer (Persönliche Identifikationsnummer) beim Geldabheben ausspioniert werden soll, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ziel der Täter sei es, die persönlichen Daten der Geldkarteninhaber zu erfahren und damit an deren Konten und Geld zu gelangen. Es helfe unter anderem, beim Eintippen der PIN-Nummer die Hand abzudecken. Bankmitarbeiter hatten die Beamten eingeschaltet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.10.2022 | 06:30 Uhr