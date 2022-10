Stand: 04.10.2022 10:13 Uhr Schwerin: B104 auf Paulsdamm wird saniert

Der Schweriner Paulsdamm wird derzeit saniert. Die B104 auf dem Paulsdamm zwischen Schweriner Außen- und Innensee ist auf moorigem Untergrund gebaut und in der Vergangenheit abgesackt. Jetzt soll das Straßenbauamt die Fahrbahn um 25 Zentimeter erhöhen. In dieser Woche geht es einspurig über den Paulsdamm. Ab Sonntag wird dann für eine Woche voll gesperrt. Am 21. Oktober soll der Paulsdamm fertig saniert sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.10.2022 | 09:35 Uhr