Schwerin: Amokverdacht an Berufsschule nicht bestätigt Stand: 06.10.2022 11:45 Uhr Nach einem großen Polizeieinsatz an einer Berufsschule in Schwerin hat sich der Verdacht eines Amoklaufs nicht bestätigt.

In Schwerin hat sich der Verdacht auf einen Amoklauf an einer Berufsschule am Donnerstagvormittag nicht bestätigt. Innenminister Christian Pegel (SPD) sagte dem NDR: "Die Polizei verneint eine Amoklage. Ein Zeuge, eine Zeugin glaubte jemanden erkannt zu haben, von dem eine Gefahr ausgehen könne. Bei einer Überprüfung durch die Polizei hat sich das nicht bestätigt."

Polizisten durchsuchten Schulgebäude

Kurz nach 10 Uhr hatte die Polizei einen Verdacht gemeldet bekommen. Demnach war auf dem Schulgelände eine Person mit einer Sturmhaube oder einer Maske gesehen worden. Beamte gingen bewaffnet durch das Gebäude der Berufsschule für Gesundheit und Soziales in der Innenstadt. Schülerinnen und Schüler schlossen sich in den Klassenräumen ein und durften sich nicht an den Fenstern sehen lassen. An der Schule konnte keine verdächtige Person gefunden werden. Die Suche gehe im Umfeld weiter, sagte ein Polizeisprecher gegenüber NDR 1 Radio MV. An der Schule herrscht Erleichterung. Einige Schülerinnen und Schüler berichteten, sie hätten durchaus Angst gehabt. Panik aber sei nicht ausgebrochen.





