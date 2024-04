Stand: 30.04.2024 11:05 Uhr Schwerin: Acht Abgänge beim SSC Palmberg

Einen Tag nach dem verlorenen Meisterschaftsfinale hat sich der SSC Palmberg von rund 400 Fans in der Schweriner Arena verabschiedet. Dabei verkündete SSC-Geschäftsführer Evers gleich acht Abgänge. Neben Spielführerin Pogany, die in die USA wechselt, geht auch Spielmacherin Pia Kästner, die einen Vertrag in Italien unterschrieben hat. Weitere Stammspielerinnen wie Tutku Yüzgenç, Jazmine White und Indy Baijens verlassen den Klub nach zwei bzw. drei Jahren in Schwerin. Neuzugänge hat der SSC bisher noch nicht bekannt gegeben. Die neue Saison beginnt mit dem Supercup-Spiel am 22. September in Stuttgart.

