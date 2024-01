Stand: 29.01.2024 15:53 Uhr Schwerin: 700 Menschen bei Trauerfeier für Heinrich Rathke

700 Menschen haben am Montag im Schweriner Dom die Trauerfeier für den verstorbenen Altbischof Heinrich Rathke begangen. Unter den Gästen war auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin von, Manuela Schwesig (SPD), und der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Rathke ist am 17. Januar im Alter von 95 Jahren in Schwerin verstorben. Er war von 1971 bis 1984 Landesbischof der ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und stand zudem von 1977 bis 1981 als leitender Bischof an der Spitze der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in der DDR. Rathke habe er stets gegen diktatorische Regime gekämpft, sich für Menschenrechte sowie die Bewahrung der Schöpfung eingesetzt.

