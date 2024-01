Stand: 30.01.2024 06:03 Uhr Schwerin: 19-Jähriger lebensbedrohlich mit Messer verletzt

Bei einem Streit am Schweriner Pfaffenteich ist am Abend ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei gerieten zwei Gruppen mit insgesamt 15 bis 20 Personen in einen verbalen Streit. Aus noch ungeklärter Ursache stach daraufhin ein 17-jähriger Tatverdächtiger dem Opfer "wie beiläufig von der Seite mit dem Messer in den Bauch", wie es von der Polizei heißt. Der 19-Jährige musste in der Helios-Klinik notoperiert werden. Laut Polizei befindet er sich mittlerweile aber nicht mehr in Lebensgefahr. Sowohl der Tatverdächtige als auch der Geschädigte sind afghanische Staatsbürger.

