Schwerin: 16-Jähriger nach zwei Carport-Bränden in U-Haft Stand: 09.08.2023 17:31 Uhr Nachdem zwei Carport-Anlagen in Schwerin niedergebrannt sind, hat die Polizei einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Das Amtsgericht erließ einen Haftbefehl gegen ihn.

Das Amtsgericht Schwerin hat nach zwei Carport-Bränden in Schwerin Haftbefehl gegen einen 16-jährigen Jungen erlassen. Ihm wird Brandstiftung zur Last gelegt. Er war nach dem zweiten Feuer am Dienstag in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestreitet er, der Brandstifter zu sein.

Schaden auf 300.000 Euro geschätzt

Dem Jugendlichen aus Schwerin wird nach Angaben der Ermittler vorgeworfen, am Montag und am Dienstag jeweils in den frühen Morgenstunden zwei Carports in Brand gesteckt zu haben. Bei den Feuern in der Pecser Straße und der Friedrich-Engels-Straße brannten insgesamt acht Fahrzeuge vollständig aus, zehn weitere wurden laut Staatsanwaltschaft durch die Hitze beschädigt. Den Sachschaden schätzte sie auf 300.000 Euro.

Heuballen in Brand gesetzt

Vor der Festnahme war bereits ein Brandursachengutachter zu dem Schluss gekommen, dass die Brände gelegt wurden. Die Polizei ging nach eigenen Angaben einer Vielzahl an Spuren nach. Am Mittwoch Morgen brannte es erneut in der Landeshauptstadt. Unbekannte setzten nacheinander zwei Heuballen an unterschiedlichen Orten im Stadtteil Krebsförden in Brand. Verletzt wurde niemand.

Polizei: Ein Dutzend ungeklärte Brandstiftungen

In den vergangenen Wochen wurden außerdem mehrere kleine Brände in der ehemaligen SED-Bezirksparteischule gelegt. Der Gebäudekomplex steht seit Jahren leer. Er liegt im selben Stadtgebiet wie die beiden Carports. Ein Polizeisprecher sagte dem NDR MV, es gebe etwa ein Dutzend ungeklärter Brandstiftungen, darunter auch Kellerbrände in Mehrfamilienhäusern und Mülltonnen-Brände. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

