Schwerer Unfall in Schwerin: Ein Toter, mehrere Schwerstverletzte Stand: 15.01.2023 14:43 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Stadtgrenze von Schwerin ist am Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Fünf weitere Personen wurden lebensbedrohlich verletzt worden. Zwei Rettungshubschrauber, vier Notärzte und sechs Rettungswagen waren im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 3 Uhr auf der L42 aus Neumühle kommend in Richtung Klein Rogahn. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Unfallwagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In dem Auto saßen sechs junge Menschen deutscher, afghanischer und ukrainischer Nationalität.

Identität des Toten noch unklar

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an. Unter anderem versuchen die Beamten, die Identität des Toten zu klären. Er hatte als einziger keine Dokumente bei sich. Außerdem sei noch unklar, wer am Steuer saß, hieß es von der Polizei am Nachmittag. Das Auto hatte ein Schweriner Kennzeichen.

Ermittler: Die meisten Insassen waren nicht angeschnallt

Entgegen ersten Angaben vom Sonntagmorgen handelt es sich laut Polizei bei den fünf lebensbedrohlich Verletzten um drei junge Frauen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren und zwei 24-jährige Männer. Vier Insassen saßen laut Polizei hinten, sie seien nicht angeschnallt gewesen. Auch zur Unfallursache wird weiter ermittelt. Ein Sachverständiger hat den Unfallort mittlerweile untersucht und Spuren gesichert. Nach seiner ersten Einschätzung war das Auto vermutlich zu schnell unterwegs.

Die Verletzten wurden teils mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L42 war über mehrere Stunden hinweg bis ungefähr 7 Uhr voll gesperrt. Das Auto wurde völlig zerstört. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung.

