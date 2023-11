Schwere Unfälle in MV: Zwei Menschen sterben, mehrere werden verletzt Stand: 12.11.2023 07:37 Uhr Am Sonnabend haben sich in Mecklenburg-Vorpommern mehrere schwere Unfälle ereignet. Südlich von Schwerin starben zwei Menschen. Bei Dargun wurde ein Kind angefahren.

Bei dem schweren Unfall auf der L72 in Höhe Hasenhäge am frühen Samstagabend waren insgesamt vier Autos auf gerader Strecke kollidiert. Nach Angaben der Polizei starben dabei der 83-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin. Noch ist unklar, warum der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit drei anderen Autos zusammen. Eine weitere Autofahrerin, eine 58-Jährige, wurde schwer verletzt. Die Landstraße war mehrere Stunden gesperrt.

Überholmanöver trotz Verbots

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete später sich auf der L04 zwischen Hagenow und Zapel (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Dort überholte eine 21-Jährige trotz Verbots. Dabei krachte sie in ein Auto, das vor ihr fuhr und nach links abbiegen wollte. In beiden Fahrzeugen befanden waren insgesamt acht Personen, von denen einige schwer verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 50.000 Euro. Auch hier musste die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Kind läuft auf die Straße

In Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fuhr ein Auto ein sechsjähriges Kind an. Nach Angaben der Polizei lief das Mädchen plötzlich auf die Straße. Ein 73-jähriger Autofahrer konnte zwar noch bremsen, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Kind wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Auto prallt gegen Baum

In Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kam eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Auch sie wurde schwer verletzt. Warum die Frau mit ihren Wagen von der Straße abkam, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.11.2023 | 19:00 Uhr