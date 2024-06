Stand: 23.06.2024 07:53 Uhr Schwere Verkehrsunfälle in MV: Ein Toter und vier Verletzte

Bei einem Unfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist ein 65-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann kam auf der B192 von der Straße ab. Laut Polizei prallte er mit seinem Wagen gegen einen Baum, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Ebenfalls am Sonnabend kam es auf der B321 zu einem Frontalzusammenstoß. Der Fahrer eines Kleinwagens geriet hinter der Ortschaft Friedrichsruhe in den Gegenverkehr. Er und seine Söhne (8 und 11 Jahre alt) wurden wie die am Unfall beteiligte Fahrerin in die Helios Klinik in Schwerin gebracht. Für die Jungs befanden sich keine vorgeschriebenen Kindersitze im Auto. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 45.000 Euro. Die Bundesstraße musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

