"Schweineschnäuzchen" für rund zehn Tage zurück in MV

Bald ist er für kurze Zeit wieder auf Schienen in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs: Der Borkumer Triebwagen T1, das sogenannte "Schweineschnäuzchen". Schon zum "Tag der Schiene" wurde der Schienenbus in Wismar präsentiert.

Der Borkumer Triebwagen T1 setzt seine Reise durch Mecklenburg-Vorpommern fort: Vom 21. September an fährt das sogenannte "Schweineschnäuzchen" für rund zehn Tage im Regelzugbetrieb der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan. Der Schienenbus wurde vor 83 Jahren, also im Jahr 1940, in der Wismar gebaut. Mittlerweile ist er auf der ostfriesischen Insel Borkum unterwegs.

"Tag der Schiene" auch in MV mit Highlights

Das Schweineschnäuzchen war schon am vergangenen Wochenende eines der Highlights in Mecklenburg-Vorpommern zum "Tag der Schiene". In Wismar konnten sich Interessierte den Schienenbus mit dem tierischen Spitznamen am Lokschuppen von der Mecklenburgischen Bäderbahn "Molli" und der Borkumer Kleinbahn ansehen. Koordiniert wurde der "Tag der Schiene" laut Wirtschaftsministerium auch in diesem Jahr vom Verband Allianz pro Schiene. Höhepunkte in Mecklenburg-Vorpommern waren den Angaben nach die Entwicklung eines Kleinstadtbahnhofs mit Lego unter Anleitung in Wismar, eine Baustellenführung in Ludwigslust sowie ein Blick hinter die Kulissen des Bahnwerks in Rostock. Der "Tag der Schiene" ist Teil der "Europäischen Mobilitätswoche".

