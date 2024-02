Schulevakuierungen in Neubrandenburg: Ermittlungen sollen eingestellt werden

Stand: 20.02.2024 06:47 Uhr

Die Einsätze von Rettungskräften an zwei Schulen in Neubrandenburg werden wohl kein juristisches Nachspiel haben. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg will die Ermittlungen offenbar einstellen.