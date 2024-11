Schock nach Brandanschlag auf queere Bar in Rostock Stand: 04.11.2024 11:26 Uhr Nach dem Brandanschlag auf die queere Bar "b sieben" in Rostock zeigen sich Vereine und Politiker erschüttert und fordern eine schnelle Aufklärung.

Für Andreas Szabó, den Inhaber der Bar ist der jüngste Anschlag auf sein Lokal ein Beleg für die Verrohung der Gesellschaft. Der feige Angriff sei ein Versuch, die Errungenschaften zu zerstören, für die so lange gekämpft wurde, so Szabó. Queerfeindliche Straftaten würden in Mecklenburg-Vorpommern generell zunehmen, kritisierte Franko Wegner, Vorstandsmitglied im Rostocker CSD-Verein, der sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzt. Der CDU-Landeschef Daniel Peters verurteilte den Übergriff ebenfalls scharf. Er hoffe, dass der Täter bald gefasst wird und sich verantworten muss. Ole Krüger, Vorsitzender der Grünen im Land, forderte eine konsequente Aufklärung der Straftat.

Feuer richtete Schaden von 100.000 Euro an

Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann am frühen Morgen einen Gegenstand durch ein Fenster der Bar warf. Anschließend brach das Feuer aus. Das Haus musste evakuiert werden. Die Anwohner konnten inzwischen aber in ihre Wohnungen zurückkehren. Es ist bereits der zweite Brandanschlag auf das "b sieben" innerhalb von acht Wochen. Das Feuer hat am frühen Sonntagmorgen einen Schaden von rund 100.000 Euro angerichtet, die Einrichtung ist weitestgehend zerstört.

Auch die Bundespolitik ist bereits auf den Vorfall aufmerksam geworden. Die SPD-Vorsitzende, Saskia Esken, hat sich auf Instagram erschüttert gezeigt. Sie sprach von einem feigen Anschlag auf freies, offenes und vielfältiges Leben in Deutschland.

Für Tom Lüth, Vorstandsmitglied im Rostock Präventions- und Beratungsverein rat+tat, steckt hinter den Anschlägen ein Muster. "Es ist der zweite Anschlag in kurzer Zeit. Aus unserer Sicht kann das kein Zufall mehr sein. Unsere Vermutung ist, dass das von Menschen ausgeht, die unsere Lebensweise hier nicht haben wollen. Seit Jahren erleben wir im Internet, dass der Hass gegen die queere Community zunimmt und die Hemmschwelle sinkt." Noch sind die genauen Hintergründe und auch das Motiv der Tatunklar. Darauf verweist auch Rostocks Oberbürgermeisterin, Eva-Maria Kröger (Linke). Sie betont aber, dass Rostock sich konsequent gegen Queerfeindlichkeit stellen wird.

Ein breites Bündnis der Rostocker Stadtgesellschaft hat spontan für Montagabend zu einer Demonstration aufgerufen.

