Erneut Brandanschlag auf Bar der queeren Szene in Rostock

Stand: 03.11.2024 14:55 Uhr

In der Rostocker Innenstadt ist am Sonntagmorgen ein Brandanschlag auf die Bar "B Sieben" verübt worden. Ein Unbekannter soll einen Gegenstand in das Lokal geworfen und es so in Brand gesteckt haben.