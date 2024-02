Stand: 09.02.2024 10:18 Uhr Schnee und Nässe: Viele Unfälle auf den Autobahnen in MV

Schnee und überfrierende Nässe haben am Morgen zu Unfällen auf den Straßen im Land geführt. Vor allem die Autobahnen waren betroffen. Allein auf der A24 gab es gleich mehrere Unfälle. In Richtung Hamburg höhe Marnitz verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Mittelleitplanke. Ein darauffolgender Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Auf der gegenüberliegenden Fahrspur in Richtung Berlin hat sich ein Auto in der Abfahrt Gallin überschlagen. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Auf der A14 in Richtung Schwerin rutschte ein Auto zwischen Groß Warnow und Grabow in den Graben. Zu einem ähnlichen Unfall ist es auch auf der A19 in Richtung Rostock höhe Röbel gekommen. Im Verlauf des Vormittags sei der Schnee in Regen übergegangen, sodass sich die Lage laut Polizei auf den Straßen wieder normalisierte.

