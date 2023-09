Stand: 25.09.2023 06:40 Uhr Satow: Bettina de Oliveira-Arndt zur Bürgermeisterin gewählt

Die Gemeinde Satow (Landkreis Rostock) hat am Sonntag eine neue Bürgermeisterin gewählt. In der Stichwahl setzte sich Bettina de Oliveira-Arndt (CDU) gegen den amtierenden Bürgermeister Matthias Drese (SPD) durch. Es war deutlich - Die Herausforderin de Oliveira-Arndt erhielt knapp 75 Prozent der Stimmen. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen lag sie bereits vorn, konnte aber mit etwa 45 Prozent der Stimmen keine absolute Mehrheit erreichen. Amtsinhaber Drese bekam in beiden Wahlgängen rund 25 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung in Satow lag bei 47 Prozent. Am Mittwoch muss das Ergebnis noch durch den Gemeindewahlausschuss bestätigt werden. Im Januar zieht die neue Bürgermeisterin dann voraussichtlich ins Rathaus rein. Die 52-jährige Eventmanagerin möchte sich für mehr Mitsprache der rund 5.500 Einwohner einsetzen.

