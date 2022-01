Sarow: Windkraftanlage ausgebrannt - 500.000 Euro Schaden Stand: 04.01.2022 10:51 Uhr In der Nähe von Demmin ist eine Windkraftanlage durch einen Brand zerstört worden. Die Feuerwehr sperrte das Gelände ab und ließ das Maschinenhaus ausbrennen.

In Sarow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist am Montagabend eine Windkraftanlage ausgebrannt. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Maschinenhaus der Anlage in rund 100 Meter Höhe bereits vollständig in Flammen. Grund war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt.

Gelände weiträumig abgesperrt

Löschmaßnahmen waren wegen der Höhe nicht möglich. Das Gelände um die Anlage im Windpark Ganschendorf wurde weiträumig abgesperrt, da immer wieder Trümmerteile zu Boden stürzten. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sarow und Demmin mit mehr als 20 Einsatzkräften. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

