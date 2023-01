Stand: 10.01.2023 15:18 Uhr Sanitz: Lkw mit Baumstämmen kippt um - Fahrer verletzt

In einem Waldgebiet bei Sanitz (Landkreis Rostock) ist am Vormittag ein mit Baumstämmen beladener Lkw umgekippt. Der 33-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt, er war zunächst in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ein Loch in die Frontscheibe schneiden, um den Mann zu befreien. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

