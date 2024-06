Saisonauftakt an den Stränden: DLRG im Einsatz für Badegäste Stand: 21.06.2024 11:53 Uhr In einigen Bundesländern beginnen in dieser Woche die Sommerferien und damit auch die Hochsaison an den Badestellen. Auch Mecklenburg-Vorpommern erwartet wieder viele Badegäste. Für ihre Sicherheit - und mehr - verantwortlich: der DLRG.

Die Sommerferien beginnen! Zwar nicht in Mecklenburg-Vorpommern, aber in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Trotzdem wird das auch im Nordosten Auswirkungen haben, wo zahlreiche Feriengäste erwartet werden - vor allem an den Badestränden. Zur Hochzeit der Badesaison ist nicht nur die Tourismusbranche gefordert, sondern auch diejenigen, die an den Stränden und Seen im Land für Sicherheit sorgen: die Seenotretterinnen und -retter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG.

Jedes Jahr mehrere Badetote - DLRG maht zur Vorsicht

Im Jahr 2023 gab es in Mecklenburg-Vorpommern einer Statistik des DLRG zufolge 20 Badetote, alles Männer. Die Hälfte von ihnen kam in der Ostsee ums Leben. Vor diesem Hintergrund warnt der DLRG Schwimmerinnen und Schwimmer zur Vorsicht, vor allem im Meer. Der DLRG informiert auch im Internet umfassend über die empfohlenen Verhaltensweisen an Badestellen sowie über die Gefahren, die dort aufkommen können.

Ausgefallene Motoren und Vermisstensuche

Nicht nur Badeunfälle zählen zu den Aufgaben des DLRG, sondern auch auf Grund gelaufene Boote, Probleme durch ausgefallene Bootsmotoren, die allgemeine Suche nach Vermissten und kleinere Unfälle mit Kajaks und SUPs (Stand Up Paddel boards). Mit letzteren haben laut DLRG in der jüngeren Vergangenheit vor allem Einsatzkräfte an der Seenplatte vermehrt zu tun. Abgesehen davon sei der Alkoholkonsum an Badestellen ein Problem, berichtet der DLRG. So habe es Betrunkene gegeben, die von Brücken springen oder Boote steuern. Bislang seien die Einsatzzahlen für die Lebensretterinnen und -retter in diesem Jahr aber nicht besonders hoch.

