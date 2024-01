Stand: 14.01.2024 06:22 Uhr SSC Schwerin gewinnt beim USC Münster

Die Schweriner Volleyballerinnen haben in der Bundesliga einen wichtigen Sieg erkämpft. Beim USC Münster setzte sich der SSC nach einem Satzrückstand am Ende mit 3:1 durch. Vor 2.200 Zuschauern war es außerdem ein beeindruckendes Comeback von Tutku Yüzgenc. Aufgrund von Rückenproblemen konnte die Türkin in dieser Saison erst ein Spiel bestreiten. In Münster wurde die Diagonalangreiferin eingewechselt und nach dem verlorenen ersten Satz konnte sie mit ihrem Team das Spiel drehen, 18 Punkte erzielen und wurde zudem am Ende als beste Spielerin der Begegnung ausgezeichnet. In der Tabelle bleibt der SSC punktgleich mit dem Tabellenführer aus Stuttgart auf Rang 2.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.01.2024 | 06:30 Uhr