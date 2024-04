Stand: 13.04.2024 09:11 Uhr SSC Schwerin: Heute erstes Duell um die Deutsche Meisterschaft

Wer wird Deutscher Meister? Am Sonnabend beginnen in der Volleyball-Bundesliga der Frauen die entscheidenden Spiele um den Titel. Im ersten Final-Play-Off trifft der SSC Palmberg Schwerin auf den MTV Stuttgart. Wer von fünf möglichen Spielen drei gewinnt, ist Meister. In dem stets hart umkämpften Duell hat Schwerin den Vorteil, die Serie in eigener Halle beginnen zu können. Das bedeutet, dass der SSC ein mögliches fünftes und entscheidendes Spiel wieder vor den heimischen Fans bestreiten würde. Los geht's um 17 Uhr 10.

