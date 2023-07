Runder Geburtstag - Leuchtturm in Warnemünde wird 125 Jahre alt Stand: 06.07.2023 15:55 Uhr 125 Jahre Leuchtturm Rostock-Warnemünde: Das Wahrzeichen feiert in diesem Jahr Geburtstag. Seit 1898 hilft er Seefahrern, sich zu orientieren. Und zugleich ist der Turm ein beliebter Aussichtspunkt. Bis dahin war es ein langer Weg.

Die Geschichte der Leuchtfeuer in Warnemünde geht bis in das 13.Jahrhundert zurück. 1283 wurde Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Rostocker Hafens auch ein Leuchtfeuer in Warnemünde erstmals genannt.

Seefahrer beschwerten sich

Später im 19. Jahrhundert, als der Schiffsverkehr immer mehr zunahm, bemängelten die Kapitäne der einlaufenden Schiffe nach Warnemünde, dass sie zu wenig sehen. Mehr Reichweite wurde gefordert. Dann dauerte es noch einmal 60 Jahre, bis der Turmbau in Angriff genommen wurde. Genehmigt wurde der Bau vom Großfürsten von Schwerin. Kosten damals: 90.000 Reichsmark.

Verein kümmert sich um Leuchtturm

1898 wurde der Turm eröffnet und leuchtete zunächst mit einer mit Petroleum betriebenen Lampe den Seefahrern den Weg. Wer nach oben will, der muss 135 Treppenstufen bezwingen. Der Lohn für die Anstrengung ist ein toller Blick aus 30 Metern Höhe auf Warnemünde und die Ostsee. Seit 1994 kümmert sich ein Förderverein um den Betrieb und die Sicherheit des Leuchtturmes.

Weitere Informationen Die schönsten Leuchttürme im Norden Sie thronen über der Küste, auf Inseln oder mitten im Meer. Leuchttürme sind beliebte Ausflugsziele. Eine Auswahl der schönsten Türme. Bildergalerie Warnemünde: Leuchtturm, Strand und Kreuzfahrtschiffe Das beliebte Ostseebad Warnemünde ist ein Stadtteil von Rostock. Seine Vorzüge: ein breiter Strand und maritimes Flair. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.07.2023 | 17:15 Uhr