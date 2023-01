Stand: 17.01.2023 07:29 Uhr Rund 1.700 Menschen protestieren landesweit

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend rund 1.700 Menschen gegen die Energiepolitik des Bundes und weitere Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt protestiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, gab es landesweit etwa 20 Demonstrationen. Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, die zu großen Teilen auf die Energiepreise zurückgehen, verunsicherten viele Menschen und sorgten vor allem bei kleineren Firmen für Schließungen, hieß es. Die größten Kundgebungen gab es mit jeweils um die 200 Menschen in Rostock, Waren und Neubrandenburg. Auch in Greifswald, Wismar, Ludwigslust und Parchim wurde demonstriert.

