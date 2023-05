Stand: 08.05.2023 17:00 Uhr Rühn: Klosterverein für Heimatengagement ausgezeichnet

Der Klosterverein Rühn bei Bützow ist mit dem Preis für nachhaltiges Heimatengagement ausgezeichnet worden. Das Bundesinnenministerium und der Bund Heimat und Umwelt in Deutschland würdigen damit den ehrenamtlichen Einsatz für die Klosteranlage. Der Preis für nachhaltiges Heimatengagement wurde zum ersten Mal verliehen und ist mit 1.000 Euro dotiert. Neben der Sanierung geht es den Engagierten in Rühn auch darum, die Klosteranlage zu beleben. So haben sich mehrere Künstlerinnen und Künstler in bereits hergerichteten Räumen niedergelassen.

