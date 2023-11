Rügenfähre von Stahlbrode nach Glewitz Ostern wieder in Betrieb Stand: 16.11.2023 13:31 Uhr Nachdem die Sturmflut im Oktober den Fähranleger so stark beschädigt hatte, dass der Fährverkehr für den Rest der Saison eingestellt werden musste, soll die sie zu Ostern den Betrieb wieder aufnehmen können.

Der Bürgermeister von Sundhagen, Thomas Pauketat (CDU), teilte am Donnerstagvormittag nach einem Besuch von Umweltminister Till Backhaus (SPD) und anderen mit, dass die Rügenfähre zwischen Stahlbrode und Glasewitz zu Ostern wieder fahren wird.

Knapp 250.000 Euro Gesamtschaden im Hafen Stahlbrode

In Stahlbrode hatte die Sturmflut insbesonders den Fähranleger so stark beschädigt, dass der Fährverkehr nach dem Unwetter Ende Oktober für den Rest der Saison eingestellt worden war. Der Gesamtschaden im Hafen Stahlbrode wird auf knapp 250.000 Euro geschätzt. Nach Angaben von Bürgermeister Pauketat sollen die Reparaturarbeiten in der kommenden Woche beginnen. Das Land habe finanzielle Hilfe zugesagt, eine genaue Summe steht allerdings noch nicht fest.

Sturmflut verursachte in MV Schäden in mehrstelliger Millionenhöhe

Nach Angaben von Umweltminister Backhaus hat die Sturmflut an den Küsten in Mecklenburg-Vorpommern einen Gesamtschaden von 56 Millionen Euro angerichtet. Allein 42 Millionen Euro davon gehen auf Schäden in Sassnitz zurück, sechs Millionen Euro Schaden entstanden an den Küstenschutzanlagen des Landes.

