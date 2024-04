Rügener LNG-Terminal: Regelbetrieb soll genehmigt werden Stand: 03.04.2024 06:09 Uhr Über das Rügener LNG-Terminal und seine Entstehung wurde seit mehr als einem Jahr heftig debattiert und gestritten. Jetzt soll das Terminal die Genehmigung für den Regelbetrieb erhalten.

Das umstrittene Rügener Terminal für Flüssigerdgas (LNG) soll in Kürze die Genehmigung für den Regelbetrieb erhalten. Heute sollen entsprechende Genehmigungsentwürfe veröffentlicht werden. Dabei geht es um die wasserrechtliche und die immissionsschutzrechtliche Erlaubnis. Die Unterlagen sollen bis Montag ausliegen. Das teilte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund mit.

Gemeinde Binz kündigt Klage an

Das Amt wies darauf hin, dass es in diesem Verfahren nicht mehr um eine Beteiligung der Öffentlichkeit geht. Es ist davon auszugehen, dass wenig später die Genehmigungsbescheide zugestellt werden. Das Terminal im Hafen von Mukran befindet sich bereits im Probebetrieb. Sollte der Regelbetrieb des Terminals zugelassen werden, hat die benachbarte Gemeinde Binz angekündigt, dagegen vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu ziehen. Die Gemeinde hatte sich bereits in der Vergangenheit vehement gegen den Probebetrieb der Anlage gewehrt.

Weitere Informationen LNG: Fakten zu Flüssigerdgas und Projekten in Norddeutschland LNG soll Deutschlands Energieversorgung sichern. Im Norden entstanden dafür mehrere Terminals, weitere sind geplant. Welche Vor- und Nachteile gibt es? mehr

Erhöhung der Kapazität geplant

Mit einem großen Spezialschiff, das bereits vor Ort ist, soll per Schiff geliefertes LNG wieder in Gas umgewandelt und dann in eine extra verlegte rund 50 Kilometer lange Offshore-Pipeline eingespeist werden. Dadurch wird das Gas dann von Rügen bis nach Lubmin ans Festland gebracht. Hier soll es weiter verteilt werden. Später soll mit einem zweiten schwimmenden Terminal die Kapazität in Mukran erhöht werden.

Bund hält an Terminal fest

Kritiker sprechen von nicht benötigen Überkapazitäten, Risiken für Natur, Umwelt und den Tourismus. Der Bund hält das Terminal aus Gründen der Versorgungssicherheit für notwendig. Er hat den Ausbau der LNG-Infrastruktur wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine an der Nord- und Ostseeküste vorangebracht. Damit soll Deutschland unabhängiger von russischen Gaslieferungen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.04.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen