Stand: 31.03.2024 09:25 Uhr Binz: Protest gegen LNG-Terminal

An der Binzer Seebrücke haben am Samstagabend rund 80 Menschen gegen das Flüssigerdgas Terminal auf Rügen demonstriert. Nach Polizeiangaben sei die Aktion störungsfrei verlaufen. Das LNG-Terminal in Sassnitz-Mukran läuft bisher im Testbetrieb. Die Initiatoren der Aktion forderten die Politik auf, zu verhindern, dass das Terminal in den Dauerbetrieb geht.

