Rügenbrücke von heute an tagsüber gesperrt Stand: 18.09.2023 00:01 Uhr Die Rügenbrücke zwischen Stralsund und der Insel wird von heute an tagsüber gesperrt. Zwei Wochen lang müssen Autofahrer dann über den alten Rügendamm ausweichen.

In der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr werden die elektronischen Hinweisschilder ausgetauscht sowie andere turnusmäßige Wartungsarbeiten erledigt, beispielsweise an der Entwässerungsanlage und an der Wetterstation der Brücke. Das teilte das Straßenbauamt mit. Morgens und abends sei die Rügenbrücke aber befahrbar und auch am Wochenende könne der Verkehr dort rollen, hieß es weiter. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich 29. September abgeschlossen sein.

Instandsetzungsarbeiten auf B96 bis Bergen

Auf der Insel Rügen müssen Autofahrer ebenfalls mit Verzögerungen rechnen. Die B96 wird zwischen der Rügenbrücke und dem Kreisverkehr Bergen in zwei Bauabschnitten instand gesetzt. Bis Freitag wird die Bundesstraße dafür ebenso von 9 bis 17 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die parallel verlaufende Landesstraße 296.

