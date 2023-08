Vollsperrung: An der Peenebrücke in Wolgast wird von Montag an gebaut Stand: 31.08.2023 16:44 Uhr Eine Woche lang geht nichts mehr: Vom 4. bis zum 10. September wird die Peenebrücke voll gesperrt. Die Insel Usedom ist für Autofahrer dann nur noch über die Zecheriner Brücke befahrbar.

Die Sanierungsarbeiten an der Peenebrücke erreichen die nächste Phase. Dafür wird die Brücke von Montag, den 4. September, um 8 Uhr bis Sonntag, den 10. September, um 24 Uhr gesperrt, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Die defekten Fahrbahnübergänge, das Brückengeländer und der abgenutzte Fahrbahnbelag sollen saniert werden.

Umleitung über die Zecheriner Brücke

Während der einwöchigen Arbeiten erwartet Autofahrer eine lange Umleitung: Die Insel Usedom ist dann nur noch über die südliche Zufahrt, die Zecheriner Brücke, befahrbar - ein Umweg von mehr als 30 Kilometern. Eine halbseitige Verkehrsführung ist laut Landesamt nicht möglich. Für den Schiffsverkehr gibt es ebenfalls Einschränkungen, denn während der Bauphase kann die Brücke nicht geklappt werden. Fußgänger und Bahnen können die Brücke hingegen weiter normal nutzen.

Für Pendler stehen Parkplätze zur Verfügung

Auf der Festlandseite befinden sich in Brückennähe kostenlose und zeitlich nicht begrenzte Freiflächen. Dazu zählen der Parkplatz Am Fischmarkt, der Altstadtparkplatz in der Wilhelmstraße und der Rungeplatz. Ebenso ist der Parkplatz Festwiese an der Bahnhofstraße nahe dem Hauptbahnhof kostenfrei und zeitlich unbegrenzt nutzbar. Auf der Inselseite ist der Parkplatz in Mahlzow nahe der Brücke kostenfrei und zeitlich unbegrenzt nutzbar.

Videos 1 Min Peenebrücke im September voll gesperrt Die Insel Usedom wird in dieser Zeit nur über die Zecheriner Brücke von Anklam aus erreichbar sein. 1 Min

Im Anschluss weitere Bauarbeiten

Am Montag, den 11. September, wird die Vollsperrung zwar aufgehoben, die Arbeiten gehen aber planmäßig noch bis zum 29. September weiter. In der Zeit wird es laut Landesamt grundsätzlich zweispurig mit 20 Kilometern pro Stunde über die Peenebrücke gehen, teilweise sind aber auch einspurige Abschnitte mit Baustellenampeln möglich. Die Brücke kann in der Zeit weiterhin nicht geklappt werden, wodurch der Schiffsverkehr eingeschränkt bleibt. In diesem Bauabschnitt sollen unter anderem das Klappteil instand gesetzt und der gesamte Korrosionsschutz der Peenebrücke fertiggestellt werden.

Arbeiten laufen seit fünf Jahren

In einem ersten Bauabschnitt im Jahr 2018 waren bereits die Unterbauten der Brücke erneuert worden. Ein dritter Bauabschnitt muss noch folgen - ist zeitlich bislang aber noch nicht eingetaktet. Dann stehen unter anderem die Instandsetzung des Klappteils als auch der gesamte Korrosionsschutz auf dem Plan.

Wie ist der Schülerverkehr geregelt? Schüler sollen bis zum letzten Bahnhof auf der Insel mit dem Bus gebracht werden und dann in den Zug steigen. Der bringt sie über die Brücke und bis zum ersten Bahnhof auf dem Festland, wo sie wiederum mit dem Bus weiterfahren können sollen. Das Straßenbauamt Neustrelitz will die Schulen vorab informieren. Wie wird der Rettungsdienst sichergestellt? Der Rettungsdienst kann die Brücke über den nördlichen Fußweg in Absprache mit dem Brückenpersonal und entsprechender Begleitung passieren. Warum gibt es keinen Fährverkehr über das Wasser? Ein Fährverkehr wird nicht angeboten, da die Brücke während der Vollsperrung für den Fußgänger- und Bahnverkehr freigegeben ist.

