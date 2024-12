Rügen: Verlorenes Handy bei Seniorin im Strickclub geortet Stand: 17.12.2024 11:01 Uhr Kurz vor den Feiertagen suchte eine Frau auf Rügen verzweifelt nach ihrem Smartphone - und bekam dabei unerwartete Unterstützung von der Polizei und einer herzlichen Seniorengruppe.

Eine Frau aus der Nähe von Ummanz auf Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hatte bei der Polizei in Bergen angerufen, weil sie ihr Handy verloren hatte. Mithilfe einer Ortungsapp konnte sie das Gerät in der Nähe lokalisieren, war sich aber nicht sicher, wo es genau sein könnte. Die Polizisten aus Bergen konnten das Handy schließlich in einer Lokalität aufspüren, etwa 15 Kilometer vom Wohnort der Besitzerin entfernt. "Sowohl die Geschädigte, als auch die Beamten staunten nicht schlecht, als sie eine Gruppe von betagten Damen und Herren bei einer Strickveranstaltung antrafen", so eine Polizeisprecherin.

Finderin übergab Handy bereits der Polizei

Eine 69-Jährige meldete sich aus der Gruppe heraus als Finderin. Sie habe das Telefon in einer Bankfiliale gesehen und mitgenommen. Eigenen Angaben zufolge wollte sie zunächst selber den Eigentümer ausfindig machen, hätte es dann aber auch bei der Polizei abgegeben. "Am Ende des Tages resümierten die Beamten zwei erleichterte Damen und eine kurzzeitig in Aufruhr versetzte Seniorentruppe", so die Polizeisprecherin.

