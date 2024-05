Stand: 19.05.2024 08:33 Uhr Rügen: Leeres Schlauchboot löst umfangreiche Suche aus

Ein unbemanntes Schlauchboot hat am Sonnabend südöstlich von Rügen eine umfangreiche Suche ausgelöst. Das Boot war laut Polizei von der Besatzung eines Sportbootes entdeckt worden. Da Angelgeschirr im Schlauchboot lag, wurde vermutet, dass ein Angler über Bord gegangen sei. Vier Fahrzeuge der Seenotrettung und des Zolls, zwei Hubschrauber und mehrere Feuerwehrboote beteiligten sich an der Suche. Nach vier Stunden stellte sich heraus, dass der Eigentümer sein Schlauchboot am Donnerstag in Polen als vermisst gemeldet hatte.

