Rügen: Falsche Knöllchen wegen Zahlendreher in Kennzeichen Stand: 12.10.2022 17:02 Uhr Wegen eines Zahlendrehers ist eine Autofahrerin von der Insel Rügen wiederholt zu Unrecht des Rasens beschuldigt worden. Die 53-Jährige habe entsprechende Knöllchen erhalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Eine 53-jährige Frau von der Insel Rügen hat wiederholt Knöllchen für zu schnelles Fahren bekommen. Doch sie selbst war gar nicht für die Verstöße verantwortlich. Das auf dem Bescheiden angegebene Kennzeichen gehörte zwar zu Ihrem Auto. Doch weder war sie zur angegebenen Zeit an dem angegebenen Ort, noch passte das Tatfahrzeug zu dem Wagen der Frau, so die Polizei. Beim ersten Bußgeldbescheid dachte die Rüganerin noch an ein Versehen und konnte sich bei der Bußgeldstelle erklären.

Ermittlungen zur Fehlerquelle laufen noch

Als noch ein weiteres Knöllchen kam, erstattete die Frau Anzeige wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs. Die Polizei habe daraufhin ein Fahrzeug mit passendem Typ und laut Register ähnlichem Kennzeichen gefunden. Die Vermutung der Beamten: Bei den tatsächlich montierten Kennzeichen könnte ein Zahlendreher vorliegen. Wo der Fehler genau liege und ob es sich überhaupt um eine vorsätzlich begangene Straftat handelt, werde nun ermittelt.

