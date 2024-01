Stand: 13.01.2024 06:35 Uhr Rothenklempenow: Frau fährt mit ihrem Auto gegen Baum

Am späten Freitagabend ist in Rothenklempenow eine Autofahrerin gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Die 51-Jährige war in Richtung Löcknitz unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rothenklempenow, Boock und Löcknitz aus dem Auto befreit werden. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.

