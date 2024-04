Stand: 26.04.2024 17:20 Uhr Rostocker Heide: Forstbericht für 2023 vorgestellt

Es gibt in der Rostocker Heide keine Verschlechterungen zum Vorjahr, so Jörg Harmuth vom Stadtforstamt. Trotzdem haben Kiefern weiterhin mit dem Borkenkäfer zu kämpfen und andere Bäume Wachstumsprobleme. Schwer getroffen hat es im vergangenen Jahr außerdem die Steilküste. Die Sturmflut vom Oktober 2023 spülte große Teile bei Torfbrücke ins Meer, Bäume liegen noch immer entwurzelt im Wasser. Das ist natürliche Küstendynamik, so Harmuth. Maßnahmen dagegen seien nicht vorgesehen. Mit über 6.000 Hektar ist die Rostocker Heide einer der größten geschlossenen Küstenwälder Deutschlands.

