Rostocker Biotech-Firma droht Aus an New Yorker Börse Nasdaq Stand: 12.03.2024 15:22 Uhr Der Rostocker Biotech-Firma Centogene droht das Aus an New Yorker Technologie-Börse Nasdaq. Das Unternehmen hat eine Anhörung beantragt, die den Ausschluss verhindern könnte.

Dem Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene droht der Ausschluss aus der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq. Das hat das auf Diagnose und Erforschung seltener Krankheiten spezialisierten Unternehmen Ende Februar auf seiner Internetseite mitgeteilt. Demnach entspricht der Gesamtwert aller öffentlich gehandelten Centogene-Aktien nicht dem vorgeschriebenen Mindestwert. Für die Nasdaq gilt als ein Kriterium für die Börsenzulassung ein bestimmter Börsenwert, also der Gesamtwert aller Aktien eines Unternehmens. Dieser Wert liegt nach Angaben von Centogene bei 15 Millionen Dollar, umgerechnet rund 14 Millionen Euro.

Centogene hat Anhörung beantragt

Das Unternehmen hat eine Anhörung bei der Nasdaq beantragt, was einen Ausschluss zunächst verhindere. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben, dass die Anhörung bis Ende April stattfindet. Man gehe davon aus, die Börsennotierung in einem anderen Segment der Nasdaq fortführen zu können. Außerdem will die Firma nach eigenen Angaben mithilfe externer Berater alternative Unternehmensstrategien ausloten. In einer Mitteilung von Ende Februar war vom möglichen Verkauf des Unternehmens, einer Fusion, der Veräußerung von Unternehmenswerten oder einer Erschließung zusätzlicher Finanzierungsquellen die Rede. Ob es tatsächlich zu derartigen Maßnahmen komme, sei offen.

Boom während der Corona-Pandemie

Centogene ist eines der wenigen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, deren Aktien an einer Börse gehandelt werden. Die Firma erlebte während der Corona-Pandemie einen Boom. Der Aktienkurs lag im Sommer 2022 kurzzeitig über 22 Euro. Derzeit ist er auf ein Niveau unter einen Euro gesunken. Centogene hat nach eigenen Angaben etwa 400 Mitarbeiter in Deutschland. Die meisten davon arbeiten in Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.03.2024 | 16:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock