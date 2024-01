Rostock unter den Top Ten in Sachen Lebenszufriedenheit Stand: 12.01.2024 17:36 Uhr Die Rostockerinnen und Rostocker sind offenbar sehr zufrieden mit ihrem Leben in der Hansestadt. Das jedenfalls hat eine Umfrage der Europäischen Union ergeben.

Rostock hat es 2023 laut einer Umfrage unter Einwohnern in die Top Ten der lebenswertesten Städte Europas geschafft. Unter 83 europäischen Städten, die in die Erhebung einbezogen wurden, landete Rostock auf Platz acht. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichten Umfrage zufolge sind die Rostockerinnen und Rostocker zu 94 Prozent mit ihrem Leben in der Hansestadt zufrieden.

Leipzig auf Platz vier

Leipzig erreichte mit 95 Prozent Lebenszufriedenheit der dort Befragten den vierten Platz. Aus Deutschland wurden lediglich in Berlin, Dortmund, Essen, Hamburg, Leipzig, München und Rostock jeweils 840 Einwohnerinnen und Einwohner befragt. Für die Rangliste wurden verschiedene Werte miteinander verglichen. Gemessen wurde unter anderem, wie es bei Infrastruktur, Gesundheitswesen, Kultur, Sicherheit, Umwelt, Bildung, Arbeitssituation und der Inklusion in der Stadt aussieht.

Umfrage gibt es seit 2007

Den ersten Platz der Rangliste belegte Zürich (97 Prozent), gefolgt von Kopenhagen (96 Prozent) und Groningen (96 Prozent). Auf dem letzten Platz landete Palermo (62 Prozent). In der vergangenen Umfrage, die 2019 durchgeführt wurde, belegte Hamburg als einzige deutsche Stadt in den Top Ten den siebten Platz. Die EU-Kommission führt die Umfrage seit 2007 durch.

