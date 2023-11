Stand: 19.11.2023 18:00 Uhr Rostock: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Nachtclub

In der Nacht zu Sonntag wurde ein Mitarbeiter eines Rostocker Clubs bei einer Auseinandersetzung verletzt. Laut Polizei wurde der 33-Jährige von einem betrunkenen Gast mit einer Flasche am Kopf attackiert und mit dem abgebrochenen Flaschenhals im Gesicht verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der 30-jährige Tatverdächtige habe sich Verletzungen im Gesicht und an der Hand zugezogen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

