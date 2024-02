Stand: 07.02.2024 15:39 Uhr Rostock: Warnstreik bei Neptun Ship Design

In Rostock gab es am Mittwoch einen Warnstreik im Hafen. Hintergrund ist, dass die IG Metall einen Tarifvertrag für die Ingenieure der Neptun Ship Design in Rostock fordert. Rund 80 Prozent der Mitarbeiter haben sich beteiligt. Das Ingenieurbüro mit Sitz auf dem Gelände der alten Neptun Werft hatte 2019 noch mit zur MV Werften Holding gehört. Dann kam die Pleite der Genting-Tochter in Warnemünde. Heute gehört das traditionsreiche Rostocker Unternehmen zu 51 Prozent zur Meyer Werftengruppe und zu 29 Prozent der Fassmer Gruppe mit Sitz in Berne an der Weser. Laut IG Metall verhandele die Gewerkschaft seit vier Jahren bereits um einen Tarifvertrag. Zwar liege jetzt ein Ergebnis vor. Die Gesellschafter würden aber die Unterschrift verweigern. Laut Betriebsrat würde die verhandelte Gehaltserhöhung die Belegschaft ab 2025 auf knapp 85 Prozent vom Flächentarifniveau heranführen und die Arbeitszeit schrittweise auf 38 Stunden/Woche senken.

