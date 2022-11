Stand: 26.11.2022 07:44 Uhr Rostock: Viele Ampeln bleiben ab sofort nachts aus

In Rostock werden ab sofort viele Ampeln während der Nacht abgeschaltet. Laut Amt für Mobilität bleibt ein Großteil der Ampeln in der Woche von 21 Uhr bis 5 Uhr, an Sonnabenden bis 7 Uhr und an Sonn-und Feiertagen bis 8 Uhr aus. Ausgenommen davon sind Unfallhäufungsstellen wie zum Beispiel am Stadthafen.

