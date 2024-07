Rostock: Unternehmer des Jahres 2024 aus MV geehrt Stand: 18.07.2024 16:36 Uhr In Rostock wurden die "Unternehmer/Unternehmerinnen des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern 2024" geehrt. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer betonte die Bedeutung der Auszeichnung als Würdigung für den unermüdlichen Einsatz und die visionären Fähigkeiten der Preisträger.

Sie kommen aus unterschiedlichen Branchen wie der Lebensmittelindustrie, Elektrotechnik, Tourismus und Fahrzeugbau und tragen maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes bei. Die Preisverleihung fand vor rund 160 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung statt. Der landesweite Wirtschaftspreis wird seit 16 Jahren vergeben und prämiert herausragende unternehmerische Leistungen mit Preisgeldern von insgesamt 15.000 Euro. Organisiert wird der Wettbewerb vom Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband, den Handwerkskammern, den Industrie- und Handelskammern sowie der Vereinigung der Unternehmensverbände MV.

Gewinner in der Kategorie „Unternehmerpersönlichkeit“

Wolfgang Sengewisch von der Möwe Teigwarenwerk GmbH in Waren (Müritz) erhielt den Preis in der Kategorie „Unternehmerpersönlichkeit“. Sengewisch übernahm das Unternehmen 2011 und führte es mit Mut und Durchhaltevermögen zu wirtschaftlichem Erfolg. Die Geschäftsführung wurde im letzten Jahr an Mirko Bröcker übergeben.

Herausragende Unternehmensentwicklung und Integration

Dr. Nicole Landt von der Elektro-Anlagenbau GmbH in Neustrelitz wurde für ihre erfolgreiche Unternehmensentwicklung ausgezeichnet. Das Unternehmen führt eine Vier-Tage-Woche ein und bietet umfassende Ausbildungsmöglichkeiten. Meyer lobte die nachhaltige Weiterbildung und Entwicklung der Mitarbeitenden. Janet Schroeder vom Schlossgut Groß Schwansee erhielt den Preis für ihre Bemühungen in der Fachkräftesicherung und Integration. Unter ihrer Leitung wurden Maßnahmen wie die Vier-Tage-Woche und Altersteilzeit eingeführt. Zudem wird die Integration von Mitarbeitenden verschiedener Herkunftsländer aktiv gefördert.

Nachhaltigkeit als Unternehmensziel und Sonderpreis

Die Fahrtec Systeme GmbH aus Neubrandenburg, vertreten durch Michael Boddenberg, Danilo Hüttel und Markus Hüttel, wurde in der Kategorie "Nachhaltigkeit" ausgezeichnet. Das Unternehmen entwickelt und produziert klimafreundliche Krankenkraftwagen und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2039 klimaneutral zu werden. Die Project Bay GmbH, gegründet von Hannes Trettin, Toni Gurski und Nico Gramenz, aus Lietzow von der Insel Rügen erhielt den Sonderpreis für Innovation. Das Unternehmen bietet an 13 Standorten Co-Working-Spaces und fördert damit flexible Arbeitsmodelle und Zusammenarbeit.

