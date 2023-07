Stand: 05.07.2023 17:32 Uhr Neubrandenburg: Unternehmer des Jahres aus MV ausgezeichnet

Vier Frauen und Männer sind am Mittwoch als "Unternehmer/Unternehmerin des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern 2023" geehrt worden. Für den mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Wettbewerb waren laut des Wirtschaftsministeriums in Schwerin 78 Nominierungen eingegangen. Als Unternehmerpersönlichkeit des Jahres zeichnete Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) den Geschäftsführer des Asphaltverarbeiters Hüneke Neubrandenburg GmbH, Hendrik Marossow, aus. Besonders hervorgehoben wurde sein Engagement für Mitarbeitende mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. Der Fachbetrieb verarbeitet Gussasphalt unter anderem für den Straßenbau. Außerdem wurden geehrt: die HygCen Germany GmbH aus Schwerin in der Kategorie "Unternehmensentwicklung", die Vetec Zerspanungs- und Feinwerktechnik GmbH aus Rostock in der Kategorie "Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit" sowie in der Kategorie "Nachhaltigkeit" das feels Beach Club Hotel in Kühlungsborn. Ein Sonderpreis "Altes Handwerk – neue Lösungen" wurde der Backofenbau Parchim GmbH zuerkannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.2023 | 18:00 Uhr