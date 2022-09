Stand: 15.09.2022 13:45 Uhr Rostock: Tagung zur Schadstoffsenkung in der Schifffahrt

In Rostock Hohe Düne treffen sich Donnerstag und Freitag 220 Experten aus 14 Ländern, um über Lösungen zur Schadstoffsenkung in der Schifffahrt zu sprechen. Motorenentwickler, Brennverfahrensforscher, Reeder oder Hersteller alternativer Kraftstoffe diskutieren, wie die internationale Schifffahrt bis 2050 klimaneutral werden kann - so fordert es der Welreederverband ICS. Es geht bei der Veranstaltung der Universität vor allem um klimaneutrale Antriebe im Schiffbau, etwa durch Methanol, Ammoniak, oder Biogas.

