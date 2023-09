Stand: 21.09.2023 10:23 Uhr Rostock: Straftäter nach Verfolgung am Hauptbahnhof gestellt

Am Mittwoch haben Polizeibeamte einen flüchtigen Straftäter am Hauptbahnhof in Rostock verfolgt und festgenommen. Die Polizei wurde eigenen Angaben nach von einem Zeugen aus einem gerade einfahrenden RE 5 darüber informiert, dass sich unter den Fahrgästen ein Mann mit einem offenen Haftbefehl befindet. Eine Streife habe den 31-Jährigen auf dem Bahnsteig angetroffen, doch während der Kontrolle sei der Mann davongerannt. Die Beamte hätten dann Verstärkung gerufen und den Gesuchten kurz darauf in einem Gebüsch hinter dem Busbahnhof gefunden. Weil er sich der Festnahme widersetzte, habe man Pfefferspray einsetzen müssen. Ermittlungen ergaben, dass der Deutsche mit drei Haftbefehlen wegen Diebstahls, schwerer Zwangsprostitution und Vergewaltigung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Nun muss er sich zusätzlich wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

