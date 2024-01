Stand: 28.01.2024 06:56 Uhr Rostock Seawolves verlieren gegen BG Göttingen

Die Negativserie der Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga hält an. Am Sonnabend unterlag die Mannschaft bei der BG Göttingen mit 90:104 nach Verlängerung. Für die Rostocker ist das die fünfte Niederlage in Folge.

