Stand: 30.04.2023 16:43 Uhr Rostock: Seawolves-Basketballer bezwingen Bayreuth

In der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves einen Sieg eingefahren. Die Mecklenburger bezwangen am Sonntag BBC Bayreuth mit 99:70 (45:31). Die Seawolves wurden ihrer Favoritenrolle gleich in den ersten Minuten gerecht. Der Gastgeber legte einen 8:0-Start hin und blieb auch in der Folge das dominierende Team. Am Ende stand für die Seawolves schließlich der bislang deutlichste Erfolg in der Premieren-Saison in der BBL zu Buche. Ergebnisse und Tabelle

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.04.2023 | 17:00 Uhr