Rostock: Schweriner Boxer bei Deutschen Meisterschaften erfolgreich

In Rostock sind am Sonnabendnachmittag die Deutschen Meisterschaften im Boxen zu Ende gegangen. Bei den Männern wurden in den verschiedenen Gewichtsklassen zwölf Titel vergeben, bei den Frauen zehn. Der Verband von Mecklenburg-Vorpommern konnte seinen Heimvorteil nutzen. Die Boxer von der Küste holten vier Meistertitel, so viele wie kein anderer Landesverband. Alle Goldmedaillengewinner gehören dem BC Traktor Schwerin an, die im Sommer bereits den Deutschen Mannschafts-Meistertitel gewannen. In den vergangenen vier Tagen wurden in Rostock mehr als 100 Kämpfe absolviert. Das Zuschauerinteresse nahm stetig zu. Zum Abschlusstag waren etwa 700 Box-Begeisterte in der Halle. Die Titelträger haben nun gute Chancen, im kommenden Jahr am Olympia-Nominierungs-Turnier im polnischen Krakau teilzunehmen - mit dem Ziel Olympische Spiele 2024 in Paris.

