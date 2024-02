Stand: 15.02.2024 18:12 Uhr Rostock: Sachgebiet "Remigration" soll umbenannt werden

Das Sachgebiet "Remigration" in der Rostocker Stadtverwaltung soll kurzfristig umbenannt werden. Das hat Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) am Donnerstag nach einem Treffen mit Vertretern des Migrantenrates erklärt. Nun solle ein Name für das Sachgebiet gefunden werden, der den umfänglichen Aufgaben der Mitarbeiter gerecht werde. Dies sei aber lediglich ein formeller Akt. Das Rostocker Migrationsamt hatte im Januar durch das Sachgebiet für "Remigration" eine offene Stelle ausgeschrieben. Das hatte der Stadt deutschlandweit Kritik eingebracht. "Remigration" wurde jüngst zum "Unwort des Jahres" erklärt. Der Begriff wird unter anderem von rechtsextremen Kreisen in der ausländerpolitischen Debatte benutzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock