Proteste gegen Rechtsextremismus: Auch in MV gibt es erneute Aktionen Stand: 21.01.2024 10:50 Uhr Schon gestern gingen deutschlandweit Hunderttausende auf die Straßen, um sich für die Demokratie und gegen rechts stark zu machen. Heute sind erneut Demos geplant.

Bundesweit werden erneut Tausende Menschen bei Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus erwartet. Nachdem bereits am Freitag und Samstag in zahlreichen Städten Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen waren, rechnen die Veranstalter der Proteste etwa in München, Köln, Berlin und auch im Norden mit Tausenden Teilnehmern.

Demo in Neubrandenburg

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wollen die Menschen heute erneut auf die Straße gehen, um ein Zeichen gegen den erstarkenden Rechtspopulismus und antidemokratisches Gedankengut zu setzen. In Neubrandenburg organisiert das Bündnis für Zusammenhalt die Aktion. Das Bündnis wurde erst im Herbst vergangenen Jahres gegründet.

Mahnwache in Neustrelitz

Mitglieder sind Vertreter von Kirchen, Gewerkschaften, Vereinen aber auch Einwohner der Stadt. Bevor die Mahnwache auf dem Neubrandenburger Marktplatz beginnt, wird in der Johanniskirche ein Friedensgebet abgehalten. In Neustrelitz gibt es ebenfalls eine Mahnwache. Sie soll ein Zeichen gegen Extremismus und Antisemitismus sein. Organisiert wurde die Mahnwache vom Bündnis "unteilbar MV Neustrelitz"

Zahlreiche Demos in MV

Bereits in der vergangenen Woche hatte es in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Demonstrationen für den Erhalt der Demokratie gegeben. So versammelten sich am Montag auf dem Neuen Markt in Rostock rund 2.500 Menschen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Einen Tag später kamen in Schwerin auf dem Marktplatz 1.600 Menschen zusammen. Das waren weit mehr als erwartet, denn der Veranstalter hatte nur 150 Teilnehmende angemeldet. Am Freitag hatten in Stralsund 1.200 protestiert.

Geheimtreffen aufgedeckt

Auslöser der Proteste in ganz Deutschland ist eine Recherche über ein Treffen von AfD-Politikern, Mitgliedern der Werteunion, Neonazis und Unternehmern in Potsdam, die vorige Woche veröffentlicht worden ist. Dabei ging es um die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland mit Migrationshintergrund.

