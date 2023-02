Stand: 13.02.2023 19:17 Uhr Rostock: Polizei rettet Schwan aus der Innenstadt

Am Montag hat die Polizei einen verirrten Schwan aus Rostock Stadtmitte gerettet. Besorgte Autofahrer hatten den Wasservogel zuvor bei seiner Exkursion über eine innerstädtische Kreuzung gesehen und die Beamten per Notruf darüber informiert. Diese geleiteten das Tier dann von der Straße aus über die Bahngleise zum nächstgelegenen Warnow-Ufer zurück. Dabei mussten sowohl die Warnowstraße als auch die Bahngleise kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. An der Vorpommernbrücke endete der ungewöhnliche Einsatz der Polizisten mit Erfolg: der Schwan bewegte sich dort wieder ins Wasser.



